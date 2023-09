Landwirtschaft im Klimawandel: Wenn aus der Kartoffel die Süßkartoffel wird

Plus Die Wetterveränderungen beschäftigen Landwirte in und um Neuburg schon seit Jahren. Traditionelle Sorten bereiten zunehmend Probleme, stattdessen tauchen neue Feldfrüchte auf.

Über 30 Grad, Dürrephasen, Hitzewellen. Wenn der Regen kommt, dann zu spät, mal zu wenig, dann zu viel und der Boden kann ihn nicht richtig aufnehmen. Das Wetter ändert sich stark, das spüren auch Landwirte aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Pflanzen, die in Bayern seit Jahrhunderten angebaut werden, leiden immer mehr unter dem Wetter, einige Bauern suchen mittlerweile nach Alternativen. Und könnten so sogar den Import einiger Lebensmittel verändern.

Wie sich das Wetter auf die Feldfrüchte auswirkt, weiß Martin Gruber vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) genau. Gerade die Spitzen in der Temperatur machen den Pflanzen zunehmend zu schaffen. Auch in diesem Sommer lag die Tagestemperatur über längere Zeit bei knapp 40 Grad. Bei bis zu 37 Grad brannte die Sonne vom Himmel, für traditionelle Feldfrüchte, wie beispielsweise die Kartoffel, einfach zu viel.