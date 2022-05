Neuburg-Schrobenhausen

Leader-Programm: Landkreis unterstützt LAG bei neuer Förderperiode

Plus Im nächsten Jahr startet die neue Leader-Förderperiode. Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist wieder mit dabei und unterstützt die LAG. Das hat der Kreisausschuss beschlossen.

Von Katrin Kretzmann

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterstützt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos auch weiterhin. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag geschlossen abgesegnet. Demnach beteiligt sich der Kreis an der Finanzierung und der Aufrechterhaltung des LAG-Managements und unterstützt zudem als Mitglied des Vereins Altbayerisches Donaumoos die Bewerbung für die neue Förderperiode, die von 2023 bis 2027 läuft.

