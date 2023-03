Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Lehrermangel in der Region Neuburg: "Jede Schulstunde hilft"

Mobile Reserve Viktoria Färber unterrichtet unter anderem in der Grundschule Ost in Neuburg.

Plus In ganz Bayern fehlen Lehrkräfte. Die Lage in der Region Neuburg ist laut Schulamt noch komfortabel - auch weil Studierende und Pensionäre den Unterricht am Laufen halten.

„Was bedeutet Mahlzeit?“, fragt eine Schülerin Lehrerin Viktoria Färber. Sie liest mit einer vierten Klasse das Kinderbuch „Potilla“ von Cornelia Funke. Es ist nicht das einzige unbekannte Wort: Fenstersims, geschwind, zupfen. Ein Kind liest einen Absatz, dann können die Schüler sich melden, wenn sie etwas nicht verstehen. Mal hilft die Lehrerin, teils kennen die Klassenkameraden die Bedeutung der Wörter. Färber, die vor der vierten Klasse an der Neuburger Grundschule Ost steht, unterrichtet jeden Mittwoch dort. Montag und Donnerstag ist sie im Landkreis unterwegs und kommt da zum Einsatz, wo Bedarf ist. Und der Bedarf ist da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

