Liebestolle Kröten sind wieder unterwegs

Die Amphibienwanderung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat begonnen. Die Untere Naturschutzbehörde bittet Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Die Zeit der Amphibienwanderung hat wieder begonnen. Ab jetzt machen sich Frösche, Kröten, Unken und Molche auf den Weg zu ihren Laichgewässern und queren dabei häufig Straßen. Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

„Amphibien sind wechselwarme Tiere, das bedeutet, dass sie ihre Körpertemperatur nicht selber regulieren können und von der Umgebungstemperatur abhängig sind. Das erklärt, weshalb sie mit den steigenden Temperaturen aus ihrer Winterstarre erwachen und sich unverzüglich auf die Reise zu ihren Laichgewässern machen. Meist geschieht das bei Regen und Nachttemperaturen ab fünf Grad“, erläutert Jan Tenner von der UNB.

Liebestolle Kröten wieder im Kreis Neuburg-Schrobenhausen unterwegs

In Bayern leben 19 verschiedene Amphibienarten. Dazu zählen die Frösche, Kröten und Unken als sogenannte Froschlurche sowie die Molche und Salamander als Schwanzlurche. Sie sind sowohl Land- als auch Wasserbewohner und durchlaufen während ihres Heranwachsens eine erstaunliche Verwandlung: Vom Ei über die Kaulquappe bis hin zum erwachsenen Tier verändern sie ihre Gestalt komplett. Dabei haben fast alle Amphibien einen festen Jahresrhythmus und suchen im Frühjahr das Wasser auf. Arten wie die Erdkröte wandern dann konzentriert an wenigen Tagen, wohingegen der kleine Laubfrosch über mehrere Wochen eher unauffällig unterwegs ist.

Nach der Balz und der Fortpflanzung kümmern sich Amphibien nicht mehr wirklich um ihre Eier. In der Regel machen sich die Eltern dann auf den Weg in ihre Sommerquartiere. Sind dann ihre Jungen groß genug. wechseln sie nach und nach in ihren Landlebensraum, wo sie sich für den Winter vorbereiten. Ab September beginnen sie, frostfreie Winterquartiere zu suchen und sich unter Steinhaufen, Baumstümpfen und in Erdlöchern, Höhlen und offenen Kellergewölben zurückzuziehen. Danach verfallen die Tiere von November bis März in eine Winterstarre und der Kreislauf beginnt von vorn.

Amphibienwanderung: Untere Naturschutzbehörde bittet um Achtsamkeit im Straßenverkehr

„Amphibien sind Nützlinge“, betont Jan Tenner und erklärt, dass ihr Verschwinden ein empfindliches Loch in die natürliche Nahrungskette reißen würde. Alle Lurche fressen Käfer, Spinnen, Würmer, sie sind aber auch Beutetiere für vielerlei Vögel, Reptilien und Säugetiere.

So hat jede einzelne Art ihre Bedeutung im Ökosystem. Daher bittet die Untere Naturschutzbehörde die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe beim Erhalt dieser wertvollen Arten: „Nehmen Sie bitte jetzt verstärkt Rücksicht beim Autofahren.“ (nr)