Ludwig Bayer ist für die Freien Wähler wieder im Bezirkstag

Der Stepperger legt deutlich an Stimmen zu. Zusammen mit Martina Keßler (CSU) schickt der Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder zwei Vertreter in das Sozialparlament.

Es war abzusehen, doch jetzt ist es auch amtlich: Ludwig Bayer aus Stepperg ist wieder im oberbayerischen Bezirkstag vertreten. Der 70-Jährige hat vom Aufwind der Freien Wähler profitiert und ebenfalls an Stimmen zugelegt: Insgesamt hat er bei der Wahl vor zwei Wochen 24.806 Stimmen geholt - 15.891 Direktstimmen und 8.915 über die Liste. 2018 waren es insgesamt noch 16.960 Stimmen gewesen (11.248 Direkt und 5712 Liste). Der Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen wird im Bezirkstag damit erneut von zwei Abgesandten vertreten. Neben Ludwig Bayer ist das Martina Keßler von der CSU.

Der Bezirkstag setzte sich in der neuen Legislaturperiode aus 82 Personen aus 13 Parteien und Gruppierungen zusammen und ist damit so groß und bunt wie noch nie. Für die erneute Rekordgröße ist das Wahlergebnis der CSU verantwortlich. In 27 von 31 oberbayerischen Stimmkreisen setzten sich Bewerberinnen und Bewerber der Christsozialen durch. Platz zwei geht an Die Grünen mit 18,25 Prozent, gefolgt von den Freien Wählern mit 15,84 Prozent. Erstmals vertreten sind Die Partei, Die Basis und Volt. (clst)