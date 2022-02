Mangelhafte Teststelle in Neuburg: Zulassung wird entzogen

Das Gesundheitsamt kontrolliert derzeit verstärkt, ob die Schnelltest-Stellen im Landkreis hygienisch und fachkundig arbeiten.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bieten rund 60 vom Landkreis zugelassene Teststellen qualifizierte Antigen-Schnelltests an. Derzeit sind Mitarbeiter des Gesundheitsamtes verstärkt unterwegs, um die Teststellen im Landkreis zu kontrollieren. Zwischenbilanz: In der Regel arbeiten die Einrichtungen einwandfrei, teilt das Landratsamt mit. Bisweilen habe es kleinere Beanstandungen gegeben, die jedoch schnell behoben werden konnten. In einem Fall waren die hygienischen und fachkundigen Mängel jedoch so gravierend, dass die Beauftragung einer Neuburger Teststelle widerrufen werden musste.

Damit die Testungen in den Teststellen nach einheitlichen Vorgaben erfolgen, müssen die Teststellen vor Betriebsaufnahme eine Beauftragung beim Gesundheitsamt beantragen und hierfür unter anderem ein ausgearbeitetes Hygienekonzept, Schulungsbescheinigungen sowie Art und Umfang der Testungen beim Gesundheitsamt einreichen. Auch nach der Beauftragung finden laufend Vor-Ort-Kontrollen durch das Gesundheitsamt statt, um die Einhaltung der Vorgaben zu überwachen. (nr)