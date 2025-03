Masterplan für Hochwasserschutz in Schrobenhausen steht

Der Hochwasserschutz für die Stadt Schrobenhausen rückt dank der engen Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt, der Stadt und dem Wasserwirtschaftsamt näher. Die beteiligten Behörden setzen alles daran, das Projekt voranzutreiben und so schnell wie möglich den dringend benötigten Schutz vor Hochwasser zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. In einer gemeinsamen Besprechung wurden die weiteren Schritte abgestimmt.

Icon Galerie 35 Bilder Die Regenmassen haben Teile von Schrobenhausen unter Wasser gesetzt. Besonders die überlaufenen Flüsse Paar und Weilach machen Straßen und Wege unpassierbar. Einsatzkräfte versuchen alles, damit Häuser geschützt werden. Hier die Bilder von Samstag und Sonntag.

Der Prozess zur Umsetzung des Hochwasserschutzes in Schrobenhausen folgt einer klar strukturierten Abfolge von Schritten. Dabei wird das Augenmerk nicht nur auf den rechtlichen Rahmen gelegt, sondern auch auf eine effiziente Durchführung der einzelnen Phasen.

Wasserrechtsverfahren für Hochwasserschutz in Schrobenhausen läuft, parallel werden Grundstücke erworben

Der erste Schritt ist das derzeit laufende Wasserrechtsverfahren, bei dem aktuell die öffentliche Auslegung der Fachbeiträge zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erfolgt. Hier können Bürger Einwände einbringen, die geprüft und, falls notwendig, berücksichtigt werden. Nach Abschluss dieses Verfahrenschritts wird der Planfeststellungsbeschluss finalisiert, wodurch die rechtliche Grundlage für den Hochwasserschutz geschaffen wird. Sollte es nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens zu Klagen kommen, verzögert sich die Umsetzung der gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen auf unbestimmte Zeit.

Icon Vergrößern Der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt Martin Mayer, die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt, Landrat Peter von der Grün sowie Bürgermeister Reinhrard Reisner (von links) trafen sich zu einer gemeinsamen Besprechung, um das weitere Vorgehen in Sachen Hochwasserschutz Schrobenhausen abzustimmen. Foto: Faller, Landratsamt Icon Schließen Schließen Der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt Martin Mayer, die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt, Landrat Peter von der Grün sowie Bürgermeister Reinhrard Reisner (von links) trafen sich zu einer gemeinsamen Besprechung, um das weitere Vorgehen in Sachen Hochwasserschutz Schrobenhausen abzustimmen. Foto: Faller, Landratsamt

In Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern wurde zudem entschieden, den Grunderwerb parallel voranzutreiben und somit teilweise aus der sequentiellen Reihenfolge herauszulösen. „Diese in der Wasserwirtschaft unübliche Herangehensweise ermöglicht es, den Erwerb von Grundstücken, die für den Hochwasserschutz notwendig sind, bereits vor Rechtskraft der Planfeststellung zu starten und damit die Umsetzung des Schutzes zu beschleunigen“, heißt es weiter aus dem Landratsamt.

Nachdem das Wasserrechtsverfahren abgeschlossen ist, folgen die Planungsleistungen. In diesem Schritt werden die ursprünglichen Planungen aktualisiert, um sie an die neuesten technischen und umweltrechtlichen Anforderungen anzupassen. Auch die kalkulierten Baukosten werden an die aktuellen Preisentwicklungen angepasst. Die Ausführungsplanung, die am Ende dieses Schrittes steht, bildet dann den Übergang zur eigentlichen Bauphase.

Erste Bauarbeiten für mehr Hochwasserschutz sollen an der Alten Paar in Schrobenhausen anlaufen.

Mit Beginn der Baumaßnahmen wird der Hochwasserschutz Schritt für Schritt in die Praxis umgesetzt. Um die Umsetzung effizient zu gestalten, wird das Projekt in mehrere Baulose unterteilt. Dies gewährleistet eine bessere Steuerbarkeit, ermöglicht die Vergabe an verschiedene Bauunternehmen und sorgt für eine finanzielle Planbarkeit.

Als erster Schritt der Baumaßnahmen ist hierbei die Anbindung an die Alte Paar vorgesehen. Hiermit soll direkt nach Vorliegen des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses sowie des Erwerbs der dafür notwendigen Flächen begonnen werden. „Jede Verzögerung – sei es durch Einwände im Wasserrechtsverfahren oder durch Klagen – führt zu einer Verlangsamung des gesamten Prozesses“, so aus dem Amt. Gerade in Anbetracht der Gefahren durch künftige Hochwasserereignisse sei ses von größter Bedeutung, dass alle Beteiligten schnell und zielgerichtet zusammenarbeiten, um den Schutz so rasch wie möglich zu realisieren.

Durch den vorgezogenen Grunderwerb komme der Hochwasserschutz für Schrobenhausen einen entscheidenden Schritt weiter. Doch nur mit einem rechtskräftigen Wasserrechtsbescheid könne die geplanten Maßnahmen auf den erworbenen Grundstücken realisiert werden. Verzögerungen, etwa durch Klagen, verlängern den Zeitraum, in dem die Stadt ohne Hochwasserschutz bleibt. (AZ)