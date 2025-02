Mehr Mädchen in die Vereine: Innovation in der Jugendarbeit wird belohnt

2025 wird zum ersten Mal der Jugendpreis für Initiativen verliehen, die dazu beitragen, die Jugendarbeit für Mädchen in der Region zu bereichern. Mit einer Gewinnsumme von bis zu 3000 Euro sollen Vereine und Organisationen angeregt werden, innovative Projekte und Kampagnen zu entwickeln, die Mädchen noch stärker in die Jugendarbeit integrieren. Der Jugendpreis wird vom Jugendkreistag des Landkreises mit Unterstützung der Bauer-Stiftung und des Kreisjugendrings initiiert.

Die Möglichkeiten sind vielfältig: Ob ein Mädchentag, die Gründung einer Mädchengruppe, spezielle Events für Mädchen oder die Etablierung eines Trainerinnen-Teams – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ziel ist es, Angebote zu schaffen, die Mädchen in ihrer Entwicklung unterstützen und ihnen in Vereinen oder Organisationen der Jugendarbeit eine Plattform zu bieten.

Neuburg-Schrobenhausen: Jugendpreis fördert Mädchenevents und -initiativen

Interessierte Vereine und Organisationen sind eingeladen, ihre neuen Projekte, Kampagnen oder Angebote bis Ende September 2025 bei der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen einzureichen. Dazu gehören neben dem Anmeldeformular auch Bild- und/oder Videodateien sowie die entsprechenden Einverständniserklärungen. Die Mitglieder des Jugendkreistags werden die eingereichten Projekte anhand der Kriterien Gestaltung, Effektivität und Gesamtbild bewerten und zwei Gewinner ermitteln.

Die vier besten Projekte werden zur Siegerehrung am 17. November eingeladen, bei der die beiden Gewinner jeweils ein Preisgeld von 3000 Euro erhalten. Weitere zwei Projekte erhalten einen Materialverleih-Gutschein des Kreisjugendrings in Höhe von jeweils 150 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises unter neuburg-schrobenhausen.de (in das Suchfeld „Jugendpreis“ eingeben). (AZ)