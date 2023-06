Mehr Tierwohl in Ställen: Förderung jetzt auch für Rinderhalter

Neben Schweinehaltern bekommen jetzt auch rinderhaltende Betriebe eine Förderung aus dem bayerischen Tierwohl-Programm. Anträge können noch bis Ende Juni gestellt werden.

Mehr Platz im Stall pro Tier, Einstreu und Auslauf im Freien – das Tierwohl in den Ställen zu verbessern, ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ein wichtiges Anliegen. Die Umsetzung stellt landwirtschaftliche Betriebe jedoch oft vor große Herausforderungen. Denn der hohe Aufwand für Stallausstattung und -bau für das Plus an Tierwohl lässt sich meist nur zu einem geringen Teil über höhere Markterlöse erwirtschaften.

Um die Betriebe finanziell zu unterstützen, gibt es in Bayern das „Bayerische Programm Tierwohl“ (BayProTier). Galt das Förderprogramm bislang nur für die Halter von Zuchtsauen und Mastschweinen, können nunmehr auch rinderhaltende Betriebe zwischen Eichstätt und Pfaffenhofen für ihre Tierwohl-Maßnahmen Förderanträge stellen. Das teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen mit.

Entsprechende Anträge können bis 30. Juni online im Serviceportal iBalis gestellt werden. Fachlicher Ansprechpartner am AELF ist Matthias Wagner (Telefon: 08441/867-1434, poststelle@aelf-ip.bayern.de). Nähere Informationen zu BayProTier, wie etwa die Fördervoraussetzungen oder -sätze, sind auf der Homepage des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter www.stmelf.bayern.de zu finden.

Rinderhalter können sich beim AELF Ingolstadt-Paffenhofen zum Thema Tierwohl beraten lassen

Über die Förderung hinaus gibt es laut AELF Ingolstadt-Pfaffenhofen für die tierhaltenden Betriebe ein breites Beratungsangebot. Dabei arbeiten staatliche Experten eng im Verbund mit nichtstaatlichen Institutionen wie dem Landeskuratorium für tierische Veredelung (LKV) zusammen.

Wie sich ein Mehr an Tierwohl konkret verwirklichen lässt, haben die Studierenden der Landwirtschaftsschule Pfaffenhofen erst kürzlich in Ehekirchen bei einem Praxisschultag auf dem Betrieb von Michael Mayr im Milchviehstall erleben dürfen – einem von rund 500 rinderhaltenden Betrieben in der Region 10 zwischen Eichstätt und Pfaffenhofen. Unter dem Thema „Haltungsverbesserung bei Rindern“ wurden dabei auch die Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich diese kostengünstig realisieren lassen, zum Beispiel durch die Ausgestaltung von Liegeboxen oder die Verbesserung des Stallklimas. Landwirte, die Interesse an einer derartigen Beratung haben, können sich an ihren zuständigen LKV-Ansprechpartner wenden. Die Kontaktdaten gibt es unter www.lkv-bayern.de. (AZ)