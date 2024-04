Mehrere Schockanrufe: Neuburger fallen nicht auf Betrüger herein

Mehrere Schockanrufer waren am Mittwoch in der Region Neuburg aktiv. Doch sie hatten keinen Erfolg, weil die Angerufenen sofort misstrauisch wurden.

Am Mittwochmittag kam es in Neuburg und Oberhausen zu mehreren Schockanrufen. Das teilt die Polizei mit. Die Anrufer gaben sich als Angehörige aus und täuschten vor, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ziel der Täter war es, die Angerufenen zur Herausgabe von Geld und Wertsachen als Zahlung einer angeblichen Kaution zu bewegen. Die vermeintlichen Opfer fielen jedoch nicht auf die Masche herein und legten sofort auf.

Die Polizei Neuburg gibt Tipps im Zusammenhang mit Schockanrufen

Die Polizeiinspektion Neuburg gibt im Zusammenhang mit diesem Betrugsphänomen folgende Tipps: