Mehrere Wildunfälle in der Region: Ein Reh ist tot, drei Autos beschädigt

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gab es in den vergangenen Tagen gleich drei Wildunfälle. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Auf der Kreisstraße zwischen Burgheim und Gempfing wurde am Donnerstag um kurz nach 4 Uhr ein Reh von einem Auto erfasst und dabei getötet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Weichering und Kochheim ereignete sich am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr ein Wildunfall mit einem Reh. Am beteiligten Auto entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Das Reh lief weiter.

Auf der Staatstraße zwischen Brunnen und Karlshuld geschah am Mittwoch um 8.15 Uhr ein Wildunfall, bei dem ein Reh von einem Auto erfasst wurde. Hier entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die jeweiligen Jagdpächter wurden informiert, teilt die Polizei mit. (AZ)

