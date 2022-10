Mitarbeit bei Elisa: Wer möchte ein „Familienheld mit Herz“ werden?

Die Familiennachsorge Elisa erweitert ihr Angebot und sucht Ehrenamtliche, die Elternmit einem kranken Kind unterstützen. Vorkenntnisse braucht es dafür keine, nur ein bisschen Zeit.

Das Familienleben mit einem kranken Kind ist eine ganz besondere Herausforderung – für die Eltern, als auch für die gesunden Geschwister. Der Fokus auf dessen spezielle Bedürfnisse kostet viel Zeit und Kraft. Niemand weiß das besser als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familiennachsorge Elisa. Sie kümmern sich um gehandicapte sowie um chronisch und schwerstkranke Kinder, und ihr ungeschönter Einblick in die Familien zeigt: Manche von ihnen brauchen mehr als nur medizinische Unterstützung. Sie brauchen ein bisschen Zeit, eine helfende Hand und hin und wieder vielleicht auch ein offenes Ohr. Deshalb erweitert Elisa jetzt ihr Angebot und sucht dafür „Familienhelden mit Herz“.

Dahinter steckt die Idee, dass Ehrenamtliche stundenweise in den Familien ihre Hilfe anbieten. Das kann bedeuten, dass sie mit dem Kind auf einen Spielplatz gehen, mit ihm spazieren gehen oder einfach am Abend den Babysitter-Dienst übernehmen. Ziel ist es, dass die Familien Zeit geschenkt bekommen – für sich, um mal in Ruhe zum Frisör gehen zu können; als Paar, um ungestört einen Abend zu bringen; oder für die gesunden Geschwister, damit sie Mama und Papa mal ganz für sich alleine haben.

Ehrenamtliche verbringen mit von Elisa betreuten Kindern ein bisschen Zeit

Die Ehrenamtlichen sind einzig und allein für das kranke Kind da. „Sie helfen nicht beim Putzen im Haus oder fahren den Bruder zum Fußballtraining“, betont Claudia Meyer. Medizinische oder pädagogische Vorkenntnisse sind für die Ausgabe nicht vonnöten, aber wünschenswert. Die Leiterin der Offenen Behindertenarbeit bei Elisa könnte sich etwa ehemalige Pflegekräfte oder Pflegefachschüler gut vorstellen. Doch bei dem familienunterstützenden Dienst geht es nicht darum, schwerstkranke Kinder zu betreuen, die im Ernstfall ein besonderes Fachwissen nötig machen. „Wir wählen sehr genau aus, welche Familien dafür infrage kommen“, macht Claudia Meyer deutlich. So betreut Elisa auch Kinder mit einfachen körperlichen Einschränkungen. Sorge, etwas falsch zu machen, müsse also niemand haben.

Für den Einsatz als Familienheld bietet Elisa eine Schulung an. „Wir lassen niemanden blind auf die Familien los.“ Sie findet am 19. November im Büro Ingolstadt statt und dauert einen Tag. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 16 Jahren. Da die meisten Kinder tagsüber ohnehin betreut werden, dürfte sich der Bedarf hauptsächlich auf die Abendstunden und am Wochenende konzentrieren. Das Angebot soll in der ganzen Region 10 angeboten werden. Für den Einsatz gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung und eine Fahrtkostenerstattung.

Interessenten können sich bis 12. November bei Elisa per Mail an oba@elisa-familiennachsorge.de melden. Fragen beantworten die Koordinatorinnen Katrin Langenmeir und Gabrielle Aden unter Telefon 08431/39149860.