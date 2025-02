Motorsägenkurs für Frauen in Stepperg

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes bietet wieder einen Motorsägenkurs für Frauen an. Der Lehrgang beinhaltet einen Theorietag und einen Praxistag. Veranstaltungsort des Theorietages ist das Feuerwehrhaus in Stepperg. Der Kurs findet am Freitag und Samstag, 7./8. Februar statt. Anmeldung unter www.bibeby.de/27025287 an. Anmeldeschluss ist der 22. Januar. (AZ)