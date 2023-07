"Exklusivster Club Bayerns": Söder ehrt drei Landkreisbürger mit Verdienstorden

Roland Weigert, Peter Mosch und Edeltraud Bauch werden mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Ministerpräsident Söder ist voll des Lobes für die drei Landkreisbürger.

Eine hohe Auszeichnung, überreicht vom Landesvater persönlich, haben drei Bürger und eine Bürgerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. So wurden Staatssekretär Roland Weigert, Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Peter Mosch und Edeltraud Bauch bei einem Festakt in München von Markus Söder mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt - und gehören nun dem Ministerpräsidenten zu Folge zum "exklusivsten Club Bayerns"

Zehn Jahre lang war Roland Weigert Landrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Im Jahr 2018 wurde der Kleinhohenrieder in den Bayerischen Landtag gewählt und ist seither unter Hubert Aiwanger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. "Er engagiert sich in der Kommunal- und Landespolitik für seine bayerische Heimat", sagte der Ministerpräsident in seiner Laudatio. "Er arbeitet in dieser Funktion an der Zukunftsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft und vertritt diese auf Reisen in der ganzen Welt“, so Söder weiter, bevor er ihm den Orden samt Urkunde überreichte.

Für sein Engagement in der Kommunal- und Landespolitik für seine bayerische Heimat ehrte Ministerpräsident Söder Wirtschafts-Staatssekretär Roland Weigert. Foto: Joerg Koch/ Bayerische Staatskanzlei

Weigert freut sich natürlich sehr über die Auszeichnung, betont aber zugleich: "Ich widme diese Auszeichnung all meinen Wegbegleitern, denn ohne sie wäre all das nicht möglich - von der Pflegekraft in der Geriatrie, über Kreistagsmitglieder bis zu meiner Frau, die über all die Jahre den Rücken freigehalten hat", sagte er. Dabei erinnerte er auch an seine Zeit als Kreischef. "Als Landrat musst du politische Akzente setzen, Visionen haben und dafür brauchst du wiederum Menschen, die das gemeinsam mit dir umsetzen und dich unterstützen."

In seinem Amt als Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Audi hat sich Peter Mosch "vorbildlich für das Wohl der Beschäftigten eingesetzt und gleichzeitig auch eine gute Entwicklung des Unternehmens im Blick behalten", lobte Söder den Königsmooser. Überdies sei Mosch auch kommunalpolitisch für seine Heimat aktiv und seit mehr als 20 Jahren Vorstand der Audi-Selbsthilfeeinrichtungen.

In seinem Amt als Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Audi hat er sich "vorbildlich für das Wohl der Beschäftigten eingesetzt und gleichzeitig auch eine gute Entwicklung des Unternehmens im Blick behalten", lobte Söder und überreiche Peter Mosch Urkunde samt Orden. Foto: Joerg Koch/ Bayerische Staatskanzlei

"Ich war total überrascht, als der Brief ins Haus geflattert ist, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte", sagt Mosch auf Nachfrage. Er fühle sich sehr geehrt, betont aber auch, dass er diese Auszeichnung stellvertretend für die gesamte Audi-Belegschaft entgegennehme. "Ich denke, das ist ein Ansporn für uns alle, uns weiterhin sozial und für die Demokratie zu engagieren." Besonders gefallen am Festakt hat Mosch die gesellschaftliche Konstellation. "Es war eine Mischung aus allen Schichten, sehr ausgewogen, man ist mit vielen ins Gespräch gekommen - das war toll."

Edeltraud Bauch aus Karlshuld hat über viele Jahre hinweg ihren Ehemann Georg gepflegt, der infolge eines Autounfalls und später eines Schlaganfalls schwerbehindert war. „Dabei hat sie mit ihrer Arbeitstätigkeit auch den Familienunterhalt gesichert. Aufopferungsvoll und mit bewundernswerter Energie hat sie dafür gesorgt, dass ihr Ehemann in seiner gewohnten häuslichen Umgebung bleiben konnte,“ sagte Söder. Edeltraud Bauch sei damit „ein wahres Vorbild für den familiären Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“.