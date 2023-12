Neuburg-Schrobenhausen

10:00 Uhr

Nach "Frust-Brief": So reagiert Peter von Grün auf die Vorwürfe gegen ihn

Plus Landrat Peter von der Grün musste zuletzt massive Kritik einstecken – nicht nur von allen Bürgermeistern, sondern auch von den eigenen Parteikollegen.

Von Claudia Stegmann

Hinter Landrat Peter von der Grün liegen dunkle Tage. Die seit Jahren schwelende Unzufriedenheit mit seiner Arbeit und der Art und Weise, wie er die Menschen um sich daran teilhaben lässt, hat sich vor einigen Wochen mit voller Wucht entladen. Was schon längst kein Geheimnis mehr war, stand nun schwarz auf weiß in einem Brief, unterschrieben von allen 18 Bürgermeistern des Landkreises und offiziell weitergereicht an die Medien. Darin stellen sie ihm ein verheerendes Zeugnis aus, was seine Strategie im Landkreis und seine Zusammenarbeit mit den Rathauschefs betrifft. Die Vorwürfe blieben im Raum stehen, denn geäußert hat er sich dazu nie – bis jetzt.

Es gehe ihm gut, sagt Peter von der Grün auf Nachfrage. Anders, als es beispielsweise bei Altlandrat Roland Weigert der Fall war, ist er keiner, der seine Gemütslage offen zur Schau trägt. Entsprechend zurückhaltend ist er auch mit Erklärungen, wie es zu diesem beispiellosen Zerwürfnis kommen konnte. Seine Sicht auf die Dinge wolle er nicht mit der Öffentlichkeit teilen. "Ich habe mich bewusst nicht geäußert, weil das führt zu nichts." Stattdessen würde er lieber direkt mit den Betroffenen unter vier Augen sprechen. Ob er denn nicht das Bedürfnis habe, sich öffentlich gegen die Anschuldigungen zu wehren und damit sein Gesicht zu wahren? "Was die Vorwürfe anbelangt, sind die meisten Leute durchaus in der Lage, das richtig einzuordnen", sagt er und berichtet von zuletzt positiven Rückmeldungen von Bürgern ihm gegenüber. "Das hat mir gutgetan."

