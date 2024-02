Neuburg-Schrobenhausen

vor 48 Min.

Nach zähem Ringen: "Schmerzhafte" Einsparungen im Landkreis

Um die Ausgaben zu senken, will der Landkreis auch am Personal im Landratsamt sparen.

Plus Landrat und Bürgermeister haben sich auf einen halbwegs verträglichen Kompromiss geeinigt. Gespart wird beim Personal – und der geplante Neubau am Descartes muss wohl warten.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Nach vier Arbeitskreissitzungen und etlichen Diskussionen haben sich Bürgermeister, Fraktionssprecher und Landrat Peter von der Grün auf einen Haushaltsentwurf einigen können, der mutmaßlich von der Mehrheit der Kreisräte genehmigt werden dürfte. Am Donnerstag gab es dazu das letzte Treffen, an dem auch OB Bernhard Gmehling teilnahm. Die erarbeiteten Ergebnisse seien "ein Kompromiss, der wehtut, aber vertretbar ist", ist seine Meinung. Da sehen aber nicht alle Bürgermeister so.

Eine wesentliche Kennzahl insbesondere für die Bürgermeister ist die Kreisumlage. Die konnte durch die Einsparungen um einen halben Prozentpunkt auf 52 Prozent gesenkt werden. Das ist manchen Rathauschefs allerdings zu wenig. "Einige wollen dem nicht zustimmen", berichtet Gmehling aus dem Treffen. Dazu gehören etwa Manuela Heckl aus Rohrenfels und Fridolin Gößl aus Oberhausen, wie Thomas Mack berichtet, der ebenfalls bei der Sitzung anwesend war. Ob auch er am Ende sein Veto einlegen wird, habe er noch nicht entschieden. Gleichzeitig stellt er sich aber auch die Frage: "Was würde das bringen? Man muss ja auch weiterkommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen