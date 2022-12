Neuburg-Schrobenhausen

Das halten Fachleute aus der Region vom Weihnachtsbaum im Blumentopf

Damit sich die Menschen an Weihnachten einen echten Christbaum in die Wohnung stellen können, muss der Baum gefällt werden – oder?

Plus Den Christbaum eintopfen und nach dem Fest wieder in die Natur setzen – kann das klappen? Fachleute aus dem Raum Neuburg und Ingolstadt sind geteilter Meinung.

Gepflanzt, gefällt, geschmückt – entnadelt, zersägt und weggeworfen. Nachdem der Tannenbaum – zum Christbaum berufen – zwischen acht und zwölf Jahre an der frischen Luft verbracht hat, dauert die Erfüllung seiner Bestimmung vergleichsweise kurz an. Wenige Wochen und manchmal nur Tage verbringt er in den Wohnzimmern der Menschen, wird bestaunt und gepflegt. Dann naht das rapide Ende – häufig auf dem Kompost.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

