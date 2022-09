Nacht der offenen Tür bei den Landkreis-Feuerwehren

Am 24. September findet bayernweit die „Lange Nacht der Feuerwehr“ statt, die einen Einblick in die Arbeitder Einsatzkräfte gewehrt. Auch einige Wehren aus Neuburg-Schrobenhausen beteiligen sich.

Ein exklusiver und etwas anderer Tag der offenen Tür – das soll die „Lange Nacht der Feuerwehr“ sein, die am Samstag, 24. September, bayernweit stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Landesfeuerwehrverbands Bayern, die in dieser Form zum ersten Mal stattfindet. Darüber informiert Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier. Auch in unserer Region sind einige Feuerwehren vertreten. Ein Überblick:

In Neuburg findet die „Lange Nacht der Feuerwehr“ am Gerätehaus in der Karl-Konrad-Straße 1 statt. Der abendliche Tag der offenen Tür kann von 17 bis 23 Uhr besucht werden. Zum Programm gehören Schauübungen zum Mitmachen, Führungen durchs Feuerwehrhaus und eine Fahrzeugschau zum Anfassen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

In Unterstall beginnt der Aktionstag der Feuerwehr um 17 Uhr und findet an der alten Schule statt. Neben zahlreichen Aktionen und Spielen für jedes Alter können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit der Feuerwehr informieren sowie Fahrzeuge und Gerätschaften besichtigen. Auch die Unterstaller Wehr versorgt ihre Gäste mit Speisen und Getränken.

Bei der Feuerwehr in Ehekirchen wird die "Lange naht" etwas kleiner ausfallen, weil schon am 2. Oktober ein Familientag ansteht