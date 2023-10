Neubau oder Sanierung: Energieberater geben kostenlose Tipps

Beratungen finden Neuburg, Schrobenhausen und Burgheim statt. Auch Vor-Ort-Termine sind möglich.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bietet zusammen mit dem Verein "Energie effizient einsetzen" und dem Verbraucher-Service Bayern kostenfreie Energiesprechstunden an. Im Gespräch mit einem qualifizierten Energieberater aus dem Landkreis erhalten Bürgerinnen und Bürger zu allen Energiethemen rund um ihr bestehendes oder geplantes Wohnobjekt eine Beratung. Dabei werden die Verbraucher über Dämmung, Photovoltaik, Batteriespeicher, Stromverbrauch sowie über die Erneuerung der Heizungsanlage und Heiztechnik und über Förderungen informiert.

Die Beratung dauert 45 Minuten und erfolgt neutral und individuell. Die Beratungstermine finden im Landratsamt in Neuburg, in der Volkshochschule in Schrobenhausen und im Bürgerhaus in Burgheim statt. Für eine zielgerichtete und individuell angepasste Beratung empfiehlt es sich, Gebäudepläne, Verbrauchsdaten und Fotos zu den Terminen mitzubringen.

Energieberatungen in Burgheim, Neuburg und Schrobenhausen

Speziell für das Thema Photovoltaik können Bürgerinnen und Bürger das Solarpotenzial ihres Hauses über das Solarpotenzialkataster www.solare-stadt.de/neuburg-schrobenhausen/ in Erfahrung bringen. Neben den Energiesprechstunden bieten die Energieberater zusätzlich eine Vor-Ort-Beratung zum Preis von 30 Euro bei privaten Haus- oder Wohnungseigentümern an. Hierbei wird man vor Ort zu unterschiedlichen Themenbereichen wie Geräteausstattung, Überprüfung oder Erneuerung der Heizungsanlage, Beurteilung der Gebäudehülle, Einsatz erneuerbarer Energien sowie Sparpotentiale beraten.

Eine Terminreservierung erfolgt über die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Theresa Dehmel, unter der Telefonnummer 08431/57-893 oder den Verbraucher-Service, Telefon 0841/95159990. Die Anfrage kann auch online unter dem oben angegebenen Link oder per Mail an klimaschutz@neuburg-schrobenhausen.de erfolgen. (AZ)