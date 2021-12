Neuburger Krankenhaus: Landkreis hält an Kaufinteresse fest

Plus Die Katholische Jugendfürsorge (KJF) Augsburg zieht sich als Träger des Neuburger Klinikums zurück. Nun bekundet neben dem Landkreis auch das Ingolstädter Klinikum sein Interesse.

Vor viereinhalb Jahren hat die Katholische Jugendfürsorge (KJF) aus Augsburg das Neuburger Krankenhaus von der Ordensgemeinschaft der Elisabethinerinnen übernommen. Nun soll die Klinik einen neuen Träger bekommen. Wie im November bekanntwurde, zieht sich die KJF als Gesellschafter zurück. Neben dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der bereits sein Interesse an einem Kauf bekundete, wirft nun auch das Klinikum Ingolstadt seinen Hut in den Ring.