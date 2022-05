Neuburger Nachwuchs-Baggerfahrer baggern jetzt digital

Landrat Peter von der Grün testet die neue 3D-Baggersteuerung an der Berufsschule in Neuburg.

An der Berufsschule in Neuburg gab es jüngst gleich drei Gründe zum Feiern: die Neugestaltung des Schweißraums mit modernen Arbeitsinseln, den vom BMW-Autohaus Hofmann gesponserten E-Motor für Hochvoltfahrzeuge sowie die innovative 3D-Maschinensteuerung eines Hybrid-Baggers. Abteilungsleiter Stephan Gruber erläuterte an der Berufsschule im Rahmen eines kleinen Festaktes Landrat Peter von der Grün, Schulleiter Matthias Fischer und weiteren geladenen Gästen die rasanten Entwicklungen in den Ausbildungsberufen Baugeräteführer und Kfz-Mechatroniker.

Die in Neuburg beschulten Azubis kommen aus 89 über ganz Bayern verteilten Ausbildungsbetrieben. Während der Blockschulwochen sind sie im neuen Schülerwohnheim an der Monheimer Straße untergebracht, direkt neben der Schule.

Highlight des Festaktes war die Vorführung des neuen „Prunkstücks“ der Berufsschule, einem Minibagger mit 3D-Maschinensteuerung. Mitarbeiter der Firma Sitech aus Weiden erläuterten an diesem Tag die Anwendungsmöglichkeiten.

3D-Maschinensteuerung für Baggerfahrer an der Berufsschule Neuburg

Fast jede Baustelle wird heutzutage digital geplant. Das im Büro erstellte Modell wird anschließend auf ein Display am Bagger übertragen. Über Joystick und Baggerschaufel kann der Baggerführer auch selbst millimetergenaue GPS-Vermessungen im Gelände vornehmen. Vergleichstests mit der herkömmlichen Vorgehensweise per Tachymetermessung haben ergeben, dass durch den Einsatz der 3D-Maschinensteuerung bis zu 40 Prozent an Kosten eingespart werden können, da der Baugruben-Aushub schneller vonstatten geht und weniger Personal benötigt wird.

Landrat Peter von der Grün ließ es sich nicht nehmen, selbst auf den Baggersitz zu klettern, um die neue Technik in Augenschein zu nehmen. In seiner Ansprache hob er hervor, dass durch diese Neuanschaffungen die Neuburger Berufsschule Vorreiter im Bildungsbereich sei und der Landkreis immer versuche, den jungen Leuten das Bestmögliche zu bieten. Qualifizierte Fachkräfte seien gesuchter denn je.

Schulleiter Matthias Fischer hob in seiner Rede ebenfalls die gesicherte Zukunftsfähigkeit der Baugeräteführer-/KfZ-Abteilung hervor und bedankte sich beim Landkreis als Sachaufwandsträger: „Wenn wir etwas brauchen, werden wir unterstützt.“ Die Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Ausbildungsbetrieben und dem Landkreis laufe hervorragend. (nr)