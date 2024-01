Neuburger Unfallbilanz mit einer positiven Nachricht

Plus Das Jahr 2023 kann die Polizei Neuburg mit einer erfreulichen Bilanz abschließen. Die Hintergründe erklärt Inspektionsleiter Heinz Rindlbacher.

Die Ereignisse eines Jahres münden bei der Polizei stets in einer Statistik. So auch das vergangene Jahr im Einsatzbereich der Polizei Neuburg. Doch 2023 hat eine Zahl mit Seltenheitswert, die nur sehr wenige Polizeiinspektionen verzeichnen können und für die Neuburger Beamten das erste Mal überhaupt eingetreten ist. Polizeirat und Inspektionsleiter Heinz Rindlbacher erklärt, welche Zahl das ist und welchen Hintergrund sie hat.

Ein Jahr ohne tödliche Verkehrsunfälle. Genau das ist 2023 eingetreten. „Für dieses Jahr steht die Null, das freut uns außerordentlich“, sagt Polizeirat Heinz Rindlbacher. Der Inspektionschef weiß natürlich, dass neben Kontrolle und Aufklärung viel Glück zu so einer guten Unfallbilanz gehört. So hat die Polizei Schrobenhausen, die auch schon einmal eine solch gute Bilanz ziehen konnte, im vergangenen Jahr drei tödliche Unfälle aufnehmen müssen. Ein Unfallschwerpunkt habe sich nicht aufgetan, sagt Polizeichef Christian Linden, „es waren leider drei unglückliche Einzelfälle.“ Zwei der Verunglückten waren 16 und 71 Jahre alte Motorradfahrer.