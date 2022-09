Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Polizei-Chef in Neuburg: Bachmaier geht, Rindlbacher kommt

Plus Nach über sechs Jahren als Leiter der Polizeiinspektion Neuburg geht Norbert Bachmaier in den Ruhestand. Sein Nachfolger übernimmt den Posten nahtlos – und beweist auch gleich Humor.

Von Claudia Stegmann

Auf seiner letzten dienstlichen Fahrt bringt ihn ein Engel nach Neuburg. Genauer gesagt ist es ein BMW V8 aus dem Jahr 1957, auch bekannt unter dem Namen „Barockengel“, in dem Neuburgs PI-Leiter Norbert Bachmaier nebst Gattin Agnes am Mittwoch zu seiner Abschiedsfeier chauffiert wird. Das gute Stück wird von der Polizei nur zu ganz besonderen Anlässen aus der Garage geholt, und die Verabschiedung des beliebten Polizeichefs war zweifelsfrei so einer.

