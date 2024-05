Neue Projekte: LAG holt fast 400.000 Euro an EU-Fördermitteln für die Region

Der Lenkungsausschuss der LAG Altbayerisches Donaumoos stimmt Zuschüssen für vier Projekte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu. Wohin die EU-Mittel fließen.

Seit mehr als 20 Jahren setzt die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos in der Region Leader-Projekte um. Bei der jüngsten Sitzung des Lenkungsausschusses wurden gleich vier neue Projekte beschlossen. Damit sichere sich die Region laut der LAG etwa 384.000 Euro an EU-Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Für das Altbayerische Donaumoos startet die Förderperiode mit wegweisenden Projekten, wie es in einer Mitteilung der LAG heißt. Unter Anwesenheit von Leader-Koordinatorin Agnes Stiglmaier präsentierten die Projektträger dem Gremium ihre Ideen und diskutierten gemeinsam über den zu erwartenden Mehrwert. Das Geschäftsstellenteam um Klaus Rössler ist mit dem Ergebnis zufrieden, denn die beschlossenen Projekte zeigen erneut die Themenvielfalt und die regionalen Mehrwerte.

Das Aueninformationszentrum im Schloss Grünau wird einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Basierend auf einer Besucherbefragung im Jahr 2022 entwickelte ein Planungsbüro ein neues Ausstellungskonzept für das am Donauradweg gelegene Informationszentrum. Interaktive Mitmach-, Klang- und Lichtelemente werden das Besuchererlebnis laut Klaus Rössler auf ein neues Level heben und die Thematik der Donauauen auf verständliche Art und Weise vermitteln. Dank einer 50-prozentigen Förderung in Höhe von etwa 210.000 Euro und einer sichergestellten Gegenfinanzierung kann das Projekt nun endlich realisiert werden, so Siegfried Geißler, Geschäftsführer des Fördervereins Auenzentrum Neuburg.

EU-Fördergeldern für Kulturtreff in Rennertshofen und Auenzentrum in Neuburg

Vor Kurzem startete die Bauphase für das Familienzentrum im Neuburger Stadtteil Schwalbanger. Bereits in der vergangenen Periode sollte das Projekt über Leader gefördert werden, musste jedoch wegen verzögerten Beteiligungs- und Planungsprozessen verschoben werden. Thomas Wienhardt vom Bistum Augsburg konnte nun die überarbeitete Projektidee dem Gremium präsentieren. Neben sozialer Beratung für Familien in verschiedenen Lebenslagen sollen im neuen Zentrum auch aktivierende Bildungsangebote und Workshops durchgeführt werden. Finanziert wird die Ausstattung der Innenräume im Erdgeschoss und Keller sowie ein Teil der Außenanlagen. Bei einem Fördersatz von 30 Prozent belaufen sich die EU-Mittel auf rund 83.000 Euro.

Das alte Kinogebäude in Rennertshofen wird zu einer vielseitigen Kultur- und Veranstaltungsstätte umgewandelt, um den Ortskern zu beleben. Geplant sind Filmvorführungen, Theaterspiele, Konzerte und ein ehrenamtlich betriebenes Kinocafé. David Bircks, Geschäftsführer der projekttragenden Stiftungsgesellschaft, stellte das Projekt vor und zeigte auf, wie Leader den innerörtlichen Zusammenhalt und kulturellen Austausch stärken kann. Nach jahrelanger Planung kann das Projekt mittels Leader-Förderung von rund 41.000 Euro nun umgesetzt werden. Der Fördersatz wird bei diesem Vorhaben ebenfalls 30 Prozent betragen

Die LAG möchte das bürgerschaftliche Engagement in der Region weiterhin fördern. Daher hat sich das Gremium für eine Wiederauflage des Projektes „Unterstützung Bürgerengagement“ entschieden. Bei einem Fördersatz von 90 Prozent können Vereine, Organisationen oder Gruppierungen mit Sitz im LAG-Gebiet bald unbürokratisch Fördermittel beantragen, um das Ehrenamt in der Region nachhaltig zu stärken. Die maximale Förderung beträgt 2500 Euro pro Einzelmaßnahme, wobei der gesamte Fördertopf für die Region rund 56.000 Euro beinhaltet.

Insgesamt stehen bis 2027 noch rund 1,1 Millionen Euro an EU-Mitteln zur Verfügung. „Ideen können laufend bei der LAG-Geschäftsstelle eingereicht werden“, betonte Rössler. Weitere Infos gibt es unter www.altbayerisches-donaumoos.de im Internet. (AZ)