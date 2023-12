Neue Termine: 2024 ändern sich Abfuhrtage für Bio- und Restmülltonne

Ab dem 1. Januar 2024 ändern sich für viele Bürgerinnen und Bürger die Abfuhrtage für die Bio- und Restmülltonne im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Was Bürger aus dem Stadtgebiet Neuburg jetzt tun müssen.

Im neuen Jahr ändern sich einige Abfuhrtermine. Es lässt sich grob vereinfacht sagen, dass der bisherige Montag im neuen Jahr am Freitag, der Dienstag am Montag und der Freitag am Dienstag abgefahren wird. Die Abfuhrtage Mittwoch und Donnerstag bleiben im Wesentlichen gleich. Da sich jedoch auch einige Gebietszuschnitte und damit einhergehend die Zuordnung zu den Kalenderwochen ändern sowie Feiertagsverschiebungen stattfinden, gibt nur der Abfallkalender 2024 die neuen Abfuhrtage korrekt wieder. Der Abruf des neuen Kalenders wird daher von den Landkreisbetrieben dringend empfohlen.

Wer keinen Internetzugang hat, erhält die neuen Abfuhrtermine auch telefonisch unter der Nummer 08431/612-0.

Neue Termine für Bio- und Restmüll in Neuburg und im Landkreis: Landkreisbetriebe-App neu aktualisieren

Noch bequemer ist die Nutzung der Landkreisbetriebe-App: Wer sich bereits die Landkreisbetriebe-App im Google Play Store bzw. App Store heruntergeladen hat und sich per Push-Nachricht an seine Abfuhrtermine erinnern lässt, braucht nichts weiter zu unternehmen. Er wird über die neuen Abfuhrtermine ab 1. Januar nahtlos informiert. Dasselbe trifft für diejenigen zu, die den Erinnerungsservice per Mail nutzen.

Ausgenommen davon sind die Bürger des Stadtgebietes Neuburg (und der Gerolsbacher Straße in Schrobenhausen). Da hier aufgrund des neuen Abfuhrplanes mehrere Straßenteilungen notwendig waren, sollen die betroffenen Bürger den Push-Erinnerungsservice bzw. die E-Mail-Benachrichtigungen unter landkreisbetriebe.de im Abfuhr­kalender oder in der Landkreisbetriebe-App noch im Dezember neu beantragen. Eine Aktualisierung der Landkreisbetriebe-App wird grundsätzlich aber allen Nutzern empfohlen.

Betroffen sind in Neuburg folgende Straßenzüge:

Adolf-Kolping-Straße

Alte Neuburger Straße

Am Härtle

Augsburger Straße

Blumenstraße

Dr.-Karl-Lexer-Weg

Elias-Holl-Schanze

Eybstraße

Färberstraße

Franz-Hofmann-Straße

Grünauer Straße

Hadergasse

Hans-Kilian-Straße

Hieselwirtsgasse

Hintere Schanze

Ingolstädterstraße

Münchner Straße

Ostendstraße

Rohrenfelderstraße

Sommerstraße

Sternstraße

Sudetenlandstraße

Untere Schanze

Die Neustrukturierung der Abfuhrgebiete hat innerbetriebliche Gründe und war nötig, um Arbeitszeiten zu harmonisieren und Gebietszuschnitte zu verbessern, heißt es in einer Mitteilung der Landkreisbetriebe. Die Landkreisbetriebe bitten, alle Tonnen am Abfuhrtag bereits ab 7 Uhr mit der Griffseite zur Straße bereitzustellen - die Müllwerker werden es Ihnen danken. (AZ)