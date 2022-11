Neue Vortragsreihe: So können Bürger im Landkreis Energie sparen

Eine neue kostenlose Vortragsreihe des Vereins „Energie effizient einsetzen“ informiert etwa über Alternativen zu Erdgas und Heizöl oder Photovoltaikanlagen.

Der Verein „Energie effizient einsetzen“ (eee) bietet im November und Dezember eine neue Online-Vortragsreihe an, bei der sich Interessierte über Möglichkeiten beim Energiesparen informieren können. Handwerker und Unternehmerinnen gehen darin direkt auf die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu den verschiedenen Vorhaben ein. Die Vorträge werden jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr angeboten, die Teilnahme ist kostenfrei.

„CO2 regio, eine Chance für die Landwirtschaft: Vor Ort Klima schützen und CO2 kompensieren – geht das?“: Matthias Haile (Geschäftsführer Verein eee) und Jonas Galdirs (Projektleiter CO2 regio) berichten über die Machbarkeitsstudie CO2 regio. Termin: 15. November

„Das zahlt sich aus: Energieeffiziente Sanierung und Neubau!“: Ferdinand Mießl (regionaler Energieberater) berichtet über aktuelle Fördermöglichkeiten beim Neubau und der Sanierung. Termin: 22. November

„Heizung erneuern: Holzpellets oder Wärmepumpe statt Heizöl und Erdgas“ (Referent: Thomas Wachinger) sowie „Förderungen für Investitionen in die Heizung“ (Referent: Ferdinand Mießl). Termin: 29. November

„Moderne Fenster und Außentüren: energiesparend und einbruchsicher!“ (Referent: Manfred Pettmesser) sowie „Förderungen für Investitionen bei Einzelmaßnahmen“ (Referent: Ferdinand Mießl). Termin: 6. Dezember

„Dachdämmung: Methoden, Dämmstoffe, Kosten“ (Referent: Christian Stemmer) sowie „Förderungen für Investitionen bei Einzelmaßnahmen“ (Referent: Ferdinand Mießl). Termin: 13. Dezember

„Photovoltaikanlagen zur Selbstversorgung gekoppelt mit Stromspeichern, Wärmepumpen sowie E-Mobilität“ (Referent: Michael Segeth) sowie „Förderungen für Investitionen in PV und Speichersysteme“ (Referent: Ferdinand Mießl). Termin: 20. Dezember

Interessierte können sich bis zwei Tage vor dem jeweiligen Vortrag per E-Mail an info@e-e-e.eu unter Angabe des gewünschten Termins und des Namens anmelden. Nur dann erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Link für den Zugang zu den Vorträgen.

Wer die Vorträge verpasst, kann sich die Aufzeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt im Internet auf www.e-e-e.eu ansehen.

Der Verein eee bietet neben diesem Angebot auch weiterhin seine kostenlosen Energieberatungsstunden donnerstags zweimal im Monat an. Diese finden zurzeit bis auf Weiteres abwechselnd im Landratsamt Neuburg oder an der Volkshochschule in Schrobenhausen statt. Anmeldung für die Energiesprechstunden sind unter der Telefonnummer 08431/644048 oder per Mail an info@e-e-e.eu möglich. (AZ)