Neuer Kurs im September: Verein Elisa bildet Familienbegleiter aus

Mit ehrenamtlichen Begleitern unterstützt der Neuburger Verein Elisa Familien mit schwerstkranken Kindern. Ein neuer Kurs startet im September. Das sind die Inhalte.

In Deutschland leben laut Bundesfamilienministerium rund 50.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer unheilbaren Erkrankung, an der sie frühzeitig sterben werden. Sie und ihre Familien stehen vor großen Herausforderungen. In der Region 10 steht der Neuburger Verein Elisa den Familien zur Seite und bildet neue ehrenamtliche Familienbegleiter aus.

Petra Uhlmann ist 64 Jahre alt, wohnt in Ingolstadt und ist seit etwa einem Jahr ehrenamtliche Familienbegleiterin für Elisa. Sie besucht einmal pro Woche eine Familie, die einen schwerstkranken Zweijährigen und eine gesunde Sechsjährige hat. „Ich kümmere mich in erster Linie um das Mädchen, spiele mit ihr, unternehme was mit ihr. Oft bin ich auch mit beiden Kindern beschäftigt, wenn die Eltern Besorgungen machen müssen“, erzählt Uhlmann, die sich als eine Art Oma für die Knirpse beschreibt.

Neuburger Verein Elisa bildet ehrenamtliche Familienbegleiter aus

Viele Menschen verbinden mit dem Thema Kinder und Tod zunächst ein beklemmendes Gefühl und Traurigkeit. „Im Gegensatz zur Hospizarbeit im Erwachsenen-Bereich dürfen unsere Familienbegleiter bereits ab der Diagnosestellung aktiv werden“, erklärt Nadine Dier, Geschäftsführerin von Elisa. „Das heißt, dass bei uns im wahrsten Sinne des Wortes auch ganz viel Leben mit im Spiel ist.“ Auch Petra Uhlmann ist mit einer gewissen Skepsis zum ersten Kurstag gegangen. "Noch am selben Abend war ich überrascht, dass wir nicht nur schwer verdauliche Kost durchgenommen haben, sondern auch wahnsinnig viel gelacht wurde“, erinnert sie sich.

Die eine Familienbegleitung gibt es übrigens nicht. Jede Familie ist anders und jede Begleitung kann selbst darüber entscheiden, wie viel Zeit pro Monat sie zur Verfügung steht und wie sie diese in der Familie gestaltet. „Manchmal reicht die Zeit für einen Spaziergang, ein Puzzle oder das gemeinsame Plätzchen backen“, erklärt Dier.

Elisa: Kurs zum ehrenamtlichen Familienbegleiter startet im September

Der Kurs zum Familienbegleiter umfasst 100 Stunden und bereitet die Ehrenamtlichen umfassend auf ihre spätere Aufgabe vor. So setzen sie sich dabei intensiv mit den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinander. „Wir schauen uns gemeinsam an, wie Familien und ihre Kinder begleitet werden können. Schwerpunkte liegen vor allem auf der niedrigschwelligen psychosozialen Unterstützung“, erläutert Iris Modl, die bei Elisa den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst leitet und für die Ausbildung der Familienbegleiter zuständig ist

Der neue Kurs startet Ende September in der Stinnesstraße in Ingolstadt. Ausgelegt ist er als Wochenendkurs. Interessierte können sich mit Iris Modl per E-Mail an iris.modl@elisa-familiennachsorge.de oder unter der Rufnummer 0172/8666496 in Verbindung setzen. (AZ)