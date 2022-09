Neuer Zweig für die FOS/BOS in Neuburg in Aussicht

Ab dem Schuljahr 2023/24 könnte die Fachrichtung Gesundheit dazukommen.

Ab dem Schuljahr 2023/24 könnte es an der Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) in Neuburg einen neuen Zweig geben: Die Fachrichtung Gesundheit soll eingeführt werden. Dafür stimmte der Kreisausschuss einvernehmlich in seiner jüngsten Sitzung. So sprach Bildungsreferent Werner Widuckel ( SPD) vom „richtigen Zweig zur richtigen Zeit".

In der Sitzung stellte Anja Heßlinger, stellvertretende Schulleiterin der FOS/BOS in Neuburg, die Pläne vor. Einen großen Stellenwert würden die Fächer Chemie und Biologie einnehmen. Praktika würden in den Bereichen Pflege, Therapie, Diagnostik und Prävention absolviert – dafür stände man mit den Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Einrichtungen in der Region im Austausch.

Kreisausschuss Neuburg-Schrobenhausen spricht sich für den Gesundheitszweig an der FOS/BOS Neuburg aus

Die Ausbildung sei eine optimale Ergänzung des Bildungsangebotes in der Region 10. Den nächsten Gesundheitszweig gäbe es aktuell an der FOS/BOS Aichach-Friedberg. Außerdem will man dem Fachkräftemangel im Gesundheits- und Pflegebereich entgegenwirken und ein zentraler Zulieferer für Gesundheitsstudiengänge an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) werden.

Im aktuellen Schuljahr soll eine Probeeinschreibung für das darauffolgende Schuljahr 2023/24 erfolgen. Die Investitionen seien überschaubar, Kosten entstünden für Werbemittel und die Grundausstattung in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro. Auch zusätzliche Klassenzimmer würden notwendig werden. Man hoffe, solche in der ehemaligen Paul-Winter-Realschule in der Bahnhofstraße nutzen zu können. Abgesehen davon müsste Personal für das neue Unterrichtsfach Gesundheitswissenschaften akquiriert werden. Doch nun geht der offizielle Antrag erst einmal an das Kultusministerium.