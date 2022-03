Neues Angebot: Unkomplizierter Austausch unter jungen Müttern

Bei einem Spaziergang mit dem Kinderwagen können Mütter und Väter Fragen klären und Kontakte knüpfen. Die Gruppe wird von einer Kinderkrankenschwester begleitet.

„Walk & Talk“ heißt das neue Eltern-Kind-Angebot der Koordinationsstelle frühe Kindheit (KoKi) Neuburg-Schrobenhausen, das jungen Eltern im Landkreis die Möglichkeit bieten möchte, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und dabei spielend die Gegend zu erkunden. „Walk & Talk“ sind 90-minütige Spaziergänge mit dem Kinderwagen, die von zwei erfahrenen Kinderkrankenschwestern begleitet werden und die für Fragen und Tipps zur Verfügung stehen.

Walk & Talk: In Neuburg jeden Mittwoch, in Schrobenhausen jeden Donnerstag

Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenfrei und findet in Neuburg und Schrobenhausen statt. In Neuburg geht es am 9. März los. Treffpunkt ist jeden Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr an der Schlösslwiese Neuburg. Ansprechpartnerin ist Christina Raebiger, Anmeldungen per Mail an walkandtalk.nd@gmail.com.

In Schrobenhausen startet das Angebot am 10. März. Treffpunkt dort ist jeden Donnerstag von 9.30 bis 11 Uhr am Parkplatz des Busbahnhofs Schrobenhausen. Ansprechpartnerin ist Maria Kugler, Anmeldung unter der Mailadresse walkandtalk.sob@gmail.com. (nr)