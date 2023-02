Neuwahlen im Bauernverband: Junger Nachwuchs bei den Landfrauen

Plus Überraschung bei den Landfrauen: Nadine Angermeier aus Karlshuld ist die neue Kreisbäuerin im Bayerischen Bauernverband. Wie die 34-Jährige als "Quereinsteigerin" zu dem Amt kam.

Mit einer faustdicken Überraschung warteten die Landfrauen bei der Nachwahl der Kreisbäuerin auf. Nadine Angermeier, 34, aus Karlshuld geht als Senkrechtstarterin in das Amt der Kreisbäuerin, war zuvor weder als Ortsbäuerin noch im Kreisvorstand der Landfrauen aktiv. „Am Ende wird alles gut“, kommentierte ihre Vorgängerin Regina Plöckl, 58, die Wahl.