Noch viele freie Ausbildungsplätze im Landkreis

Fast 300 freie Lehrstellen gibt es in Neuburg-Schrobenhausen. Dabei sucht die heimische Wirtschaft dringend Fachkräfte.

Die Wirtschaft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat auch heuer mit einem großen Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern für ihre Ausbildungsplätze zu kämpfen. Aktuell gibt es noch 291 offene Ausbildungsplätze. Das ist über ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr. Diesem Angebot stehen nur 135 unversorgte Ausbildungsbewerber gegenüber, so die Statistik der Arbeitsagentur von Ende Juni.

Neuburg-Schrobenhausen: Zwei Lehrstellen kommen auf einen Bewerber

Im Landkreis kommen damit rein rechnerisch auf jeden unversorgten Bewerber über zwei Lehrstellen. Schon jetzt ist damit absehbar, dass auch in diesem Jahr viele Lehrstellen unbesetzt bleiben werden. „Angesichts der immer größer werdenden Fachkräftelücke setzen unsere Ausbildungsbetriebe auf die Ausbildung von eigenem Nachwuchs und bieten viele Lehrstellen an. Aber es gibt bei Weitem nicht genug Bewerber“, sagt Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen.

Vieles wirkt sich auf den Ausbildungsstellenmarkt aus - die Zahl der Schulabgänger sinkt von Jahr zu Jahr und der Trend zur akademischen Ausbildung hält an, auch wenn im Durchschnitt rund ein Drittel aller Studienanfänger ihr Studium vorzeitig und ohne Abschluss beenden. Zusätzlich hat die Corona-Pandemie viele Maßnahmen zur Berufsorientierung wie Schnupperpraktika, Berufsinfotage oder Ausbildungsmessen torpediert. Krömer gibt zu bedenken: „Ohne gut ausgebildeten Fachkräftenachwuchs gerät unsere Wirtschaft zunehmend in Gefahr, ins Leere zu laufen. Ziele wie Energiewende oder Klimaneutralität, die wir uns als Gesellschaft gesetzt haben, werden sich ohne Fachkräfte letztendlich nicht erreichen lassen.“ Umso wichtiger sei es, dass alle unversorgten oder noch zögerlichen Schulabgänger jetzt ihre Chance ergreifen, um mit einer beruflichen Karriere im September durchzustarten, so der Vorsitzende.

Statistik beinhaltet 180 Ausbildungsbetriebe im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Statistik der Arbeitsagentur bezieht sich auf alle Bereiche des Ausbildungsstellenmarkts, der neben den Betrieben in Industrie, Handel und Dienstleistungen (IHK) auch das Handwerk, die freien Berufe und den öffentlichen Dienst umfasst. Die IHK für München und Oberbayern verzeichnete im ersten Halbjahr für den Regierungsbezirk Oberbayern 8553 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Sie steht für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse und betreut im Landkreis rund 180 Ausbildungsbetriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Für Unternehmen und Bewerber bieten die IHKs eine bundesweite Lehrstellenbörse. (AZ)

Lehrstellenbörse für Unternehmen und Bewerber online unter www.ihk-lehrstellenboerse.de.