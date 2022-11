Notfallversorgung im Landkreis wird selbst zum Notfall

Ein Mensch muss gerettet werden – da sollte alles am Schnürchen laufen. Doch es hakt, anfangen beim Notarzt bis hin zum Krankenhaus.

Landrat Peter von der Grün hat sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung der Region Ingolstadt (ZRF) mit einem Schreiben an die politisch Verantwortlichen gewandt und darin auf die aktuelle Lage in der Akut- und Notfallversorgung aufmerksam gemacht. Er schildert darin unter anderem massive Probleme bei der Besetzung von Notarzt- und Rettungsdienstschichten und weist darauf hin, dass Abmeldungen von Stationen, Abteilungen und auch von Notaufnahmen in Krankenhäusern an der Tagesordnung seien.

Um gemeinsam mit der Politik und allen Beteiligten eine rasche und nachhaltige Lösung zu erzielen, haben die Zweckverbandsmitglieder konkrete Lösungsansätze erarbeitet und diese dem Brief, der an den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, den Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie Bundestags- und Landtagsabgeordnete aus der Region 10 gerichtet ist, beigefügt.

Die Notfall-Nummer 116 117 ist teilweise schlecht zu erreichen

Wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes weiter heißt, sei die Versorgung der Notfallpatienten durch die präklinische und klinische Akutversorgung zunehmend durch Personalmangel gefährdet. Gründe seien unter anderem fehlender Nachwuchs, Krankheit, mangelnde Wertschätzung, jahrelange Überlastung durch Covid19 oder Personalflucht. Erschwerend komme noch hinzu, dass auch in der ambulanten Notfallversorgung keine Besserung in Sicht sei.

Auch die Erreichbarkeit des hausärztlichen Notfalldienstes der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns über die Nummer 116 117 sei ungenügend. Viele Bürger würden übereinstimmend berichten, dass sie diese Service-Nummer nicht oder erst nach langer Wartezeit erreichen konnten. Hausarztpraxen würden oft keine neuen Patienten mehr annehmen und auch keine indizierten Hausbesuche durchführen. Als Konsequenz daraus werde verstärkt der Notruf 112 gewählt.

Im Ergebnis werde eine vermehrte Anzahl von Rettungsdiensteinsätzen erzeugt. Bayernweit seien besorgniserregende Einsatzzunahmen in der Notfallrettung und im Krankentransport festzustellen. Verschärft werde die Situation zusätzlich durch unbesetzte Notarztstandorte – lebensbedrohliche Unterversorgungssituationen würden dadurch zunehmen.

Peter von der Grün appelliert: Notfallversorgung muss verbessert werden

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Akut- und Notfallversorgung würden immer mehr belastet. „Hier muss sofort etwas passieren, ansonsten wird sich der Personalmangel noch extrem verstärken“, heißt es in dem Schreiben weiter. Es sei bereits fünf Minuten nach Zwölf.

Damit die Sicherung der Daseinsfürsorge weiterhin garantiert und aufrechterhalten werden könne, seien kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation notwendig. Das bestehende System im Gesundheitswesen und in der Notfallversorgung müsse reformiert, verbessert und optimiert werden. Die Zweckverbandsmitglieder haben dafür eine Reihe von Lösungen vorgeschlagen, wie etwa die Übernahme der Versorgungsgrundstrukturkosten von Krankenhäusern durch den Staat sowie eine komplette Refinanzierung der Personalkosten.

„Ich appelliere im Namen des ZRF Region Ingolstadt an Sie als politisch Verantwortliche, dass Sie gemeinsam mit allen Beteiligten alles Erforderliche unternehmen, damit die Lage schnell und nachhaltig verbessert werden kann. Das Gesundheitswesen und die Notfallversorgung sollten nicht als Wirtschaftsunternehmen betrachtet werden, sondern als existenzielle Bestandteile der Daseinsfürsorge“, schließt Peter von der Grün den Brief. (AZ)