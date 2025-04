Nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer: Wird das Schnitzel wieder günstiger?

Während in Berlin Mitglieder von CDU/CSU und SPD noch über den Fahrplan der kommenden Regierung diskutieren, blickt Christine Hammer bereits zuversichtlich auf die nächsten vier Jahre. Grund dafür ist die geplante Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent, die die Parteien bereits in ihrem Sondierungspapier als Ziel definiert haben. „Wir brauchen die Senkung unbedingt“, sagt die Inhaberin des Gasthauses Vogelsang in Weichering. Die wirtschaftliche Lage in der Branche sei immer noch sehr angespannt. Viele Betriebe seien nach wie vor von Pleiten bedroht, wie etwa 2023 die Klosterwirtschaft in Karlshuld, deren damaliger Pächter unter anderem wegen gestiegener Einkaufs- und Energiepreise schließen musste. Unter den hohen Kosten leidet auch das Gasthaus Vogelsang. „Für Energie, Ware und Personal zahlen wir heute 35 Prozent mehr als 2019“, sagt Hammer. Das führe zwangsläufig zu höheren Preisen im Restaurant.

Michael Kienastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mehrwertsteuer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis