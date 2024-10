ÖDP bestätigt Kreisvorsitzende: Ein klares Nein zu Mobilfunkausbau

Die ÖDP bleibt nach den Neuwahlen auf Kreisebene in den relevanten Funktionen personell konstant. Holger Geißel wurde als Kreisvorsitzender in seinem Amt bestätigt, sein Stellvertreter bleibt wie gehabt Michael Stichlmaier. Die verstorbene Schatzmeisterin Carola Hentschel wird durch Monika Bichler abgelöst und Klaus Harsch ist weiter Schriftführer.

ÖDP lehnte zweite Donaubrücke in Neuburg und Mobilfunkausbau ab

Der Natur eine Stimme geben, das wird auch in Zukunft Aufgabe der ÖDP sein, teilt die Partei mit. Die Festlegung des Ausbaus von Mobilfunkanlagen als „überragendes öffentliches Interesse“ lehnt sie ab. Mit dem geplanten neuen Telekommunikations-Netzausbau-Beschleunigungsgesetz würde der Naturschutz flächendeckend ausgehebelt, die letzten Refugien der Natur und auch der Menschen wären gefährdet. Tiere und Pflanzen würden künftig viel stärker bestrahlt. Stattdessen fordert die ÖDP ein Recht auf analoges Leben, also die Möglichkeit, auch ohne Smartphone oder Internet am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Ein „überragendes öffentliches Interesse“ sieht die ÖDP dagegen bei der Moorrenaturierung, beim Schutz von Wäldern und Auen, bei keinem weiteren Flächenfraß, beim Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser in Wohngebieten, dem Artenschutz sowie dem Schutz bedrohter Insekten. Die zweite Donaubrücke in Neuburg lehnt die ÖDP entschieden ab. „Dieses Bauwerk darf nie Realität werden“, betonte Geißel. (AZ)