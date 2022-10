Offiziell im Amt: Das ist der neue Jugendpfarrer im Landkreis

Die Dekanate Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen haben mit Florian Stadlmayr einen neuen Jugendpfarrer. Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde er nun in sein Amt eingeführt.

Seit Freitagabend haben die Dekanate Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen mit Florian Stadlmayr einen neuen Jugendpfarrer. Stadlmayr wurde in der fast vollbesetzten Stadtpfarrkirche St. Jakob in Schrobenhausen offiziell und feierlich als Nachfolger von Dominik Zitzler in sein neues Amt eingeführt.

Die fast 100 Ministrantinnen und Ministranten, die allesamt ihre Minigewänder trugen, boten dabei einen tollen Anblick für die Gottesdienst-Besucher. Auch der Altarraum war neben Florian Stadlmayr mit gleich 14 Konzelebranten sehr gut gefüllt. Unter ihnen waren Diözesanjugendseelsorger Tobias Wolf aus Augsburg, Neuburg-Schrobenhausens Dekan Werner Dippel (Burgheim), der Pfaffenhofener Dekan Adolf Rossipal (Zuchering), der Hausherr, Schrobenhausens, Stadtpfarrer Georg Leonhard Bühler, und Stadlmayrs Vorgänger, Domvikar Dominik Zitzler.

Florian Stadlmayr ist der neue Jugendpfarrer für die Dekanate Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen

Florian Stadlmayr predigte dann im Mittelgang der Kirche und mit einem Mikrofon in der Hand. Der Geistliche behandelte die zentrale Botschaft des Evangeliums „Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg“. Man stehe an einem Tag mehrfach auf, das „schwierigste Aufstehen ist sicher das nach dem Läuten des Weckers in der Früh“. Maria war, nachdem sie erfahren hatte, dass sie ein Kind, den Erlöser Jesus, erwartete, „voller Freude, ja euphorisch“. Sie machen sich eilig auf dem Weg, um Elisabeth von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. „Maria war begeistert von Gott und das dürfen wir auch sein“, sagte der Pfarrer. „Unsere Jugendarbeit ist nicht nur beten, sondern auch Gemeinschaft und Spaß“, so Florian Stadlmayr zu den Aufgaben der Jugendstelle in Schrobenhausen.

Sehr beeindruckend war das gesungene Hochgebet von Stadlmayr, begleitet von der Kirchenorgel. Im Rahmen des Gottesdienstes wurde auch die neue Mitarbeiterin der katholischen Jugendstelle Schrobenhausen vorgestellt.

Jugendpfarrer Florian Stadlmayr offiziell im Amt

So folgt Nicole Heckl aus Rohrenfels auf Tanja Grauvogl, die seit dem 1. Oktober die Außenstelle Schrobenhausen des Bischöflichen Seelsorgeamtes Augsburg leitet und damit die Nachfolge von Franziska Wenger antritt. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Chor Cantemus unter der Leitung von Schrobenhausens Kirchenmusiker Wolfgang Hiltner. Er sei sehr froh, wieder zurück in Schrobenhausen zu sein, so Florian Stadlmayr, der ja in Sandizell aufgewachsen ist.

Nach dem feierlichen Gottesdienst lud die katholische Jugendstelle Schrobenhausen noch zu einem gemütlichen Beisammensein und Kennenlernen des neuen Jugendpfarrers Florian Stadlmayr beim Stehempfang in den Schrobenhausener Pfarrsaal ein. Dabei gab es Häppchen und Getränke. (nym)

Aktuelle Termine und Hinweise zur katholischen Jugendstelle Schrobenhausen finden Interessierte auf der Internetseite unter www.jugendstelle-schrobenhausen.de sowie in den Sozialen Netzwerken Facebook und Instagram.