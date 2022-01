Neuburg-Schrobenhausen

07:00 Uhr

Omikron verbreitet sich rasend im Raum Neuburg - doch es gibt Hoffnung

Plus Innerhalb von zwei Wochen hat sich Omikron in Neuburg-Schrobenhausen ausgebreitet – und die Inzidenz vervierfacht. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

Von Andreas Zidar

92.223 Corona-Neuinfektionen – wieder einmal vermeldete das RKI am Freitag einen neuen deutschlandweiten Rekordwert. Die Omikron-Welle schwappt über das Land, und auch der Kreis Neuburg-Schrobenhausen steckt mittendrin. In der Region sind die Zahlen sprunghaft angestiegen. Seit Jahresbeginn, also innerhalb von zwei Wochen, hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz ungefähr vervierfacht. Am Freitag liegt sie laut RKI bei 414,4. Viele der neu entdeckten Fälle sind mittlerweile der hoch ansteckenden Omikron-Variante zuzuordnen. Ende Dezember war der erste Fall dieser Mutation im Landkreis bestätigt worden. Mittlerweile wird bereits bei 50 Prozent der aktuell Infizierten Omikron nachgewiesen – Tendenz steigend. Doch mit Blick auf die Krankheitsverläufe besteht ein Hoffnungsschimmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen