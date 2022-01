Orientierung für Berufsanfänger in Neuburg-Schrobenhausen

Der Ausbildungskompass im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bietet sowohl Unternehmen als auch jungen Menschen eine Erleichterung bei der Berufswahl an. Die Nachfrage danach ist groß.

Um Unternehmen bei der Nachwuchsgewinnung zu unterstützen und gleichzeitig jungen Menschen die Berufsorientierung zu erleichtern, erstellt die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuburg Schrobenhausen einen Ausbildungskompass, der im Frühjahr 2022 erscheinen wird. Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich die Wirtschaftsförderung entschieden, den Anmeldezeitraum zu verlängern.

Damit haben alle interessierten Unternehmen und Betriebe die Möglichkeit, sich zeitnah mit ihren Berufsbildern für den Ausbildungskompass anzumelden. Informationen zum Ausbildungskompass Neuburg-Schrobenhausen sind online kompakt in einem Videoclip unter www.ausbildungskompass.de/fuer-unternehmen/anmeldung-neuburg schrobenhausen zusammengefasst. Landrat Peter von der Grün ruft darin die Unternehmen auf, sich zu beteiligen, um damit bei der Nachwuchsgewinnung vorne mit dabei zu sein.

Ein umfassender Überblick über 200 Ausbildungsmöglichkeiten in über 100 Unternehmen in Neuburg-Schrobenhausen

Der Ausbildungskompass bietet einen umfassenden Überblick über 200 Ausbildungsmöglichkeiten in über 100 Unternehmen. Es werden nicht nur die klassischen Lehrstellen in den jeweiligen Unternehmen aufgelistet. Es finden sich darüber hinaus auch Informationen, welche Betriebe einen Ferienjob ober Praktika anbieten. Und natürlich ist auch aufgeführt, wo die Möglichkeit besteht, ein Duales Studium zu absolvieren. Hinzu kommen Angaben, wo man den Bundesfreiwilligendienst, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten oder eine Ausbildung in Teilzeit absolvieren kann.

Der Kompass wird an alle Schulen und Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kostenfrei ausgeliefert und dort aktiv in der Berufs- und Studienorientierung eingesetzt. Die Schulen im Landkreis nutzen den Ausbildungskompass sowohl in gedruckter Form als auch die Online-Suche und den Berufecheck auf der Webseite. Die IHK München, HWK München, Agentur für Arbeit, Kreishandwerkerschaft Neuburg und Hochschule dual wirken auch mit.

Firmen, die das Angebot nutzen möchten, können sich nun online über die Internetadresse www.ausbildungskompass.de registrieren; dort finden sich auch Infos über alle weiteren Optionen, das jeweilige Unternehmen vorzustellen. (nr)

