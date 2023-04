Ostern: Gemeinschaft und Hoffnung stehen in Neuburg im Mittelpunkt

Neuburg und das Umland erlebten ruhige Osterfeiertage mit gut besuchten Gottesdiensten und einer schönen Taufe in der Hofkirche. Im Landkreis brannten zwölf Osterfeuer.

In der unterkühlten Osternacht leuchteten die "Jaudusfeuer" bis weit in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hinein, heuer gleich zwölf an der Zahl. Der Wunsch nach Zusammenkunft, Hoffnung und Frieden zeigte sich auch in den meist stark besuchten Festgottesdiensten.

Im Stadtteil Sehensand brannte wieder ein beeindruckendes Osterfeuer. Foto: Winfried Rein

So blieb in der Kirche St. Augustin der Barmherzigen Brüder zur Feier der Osternacht am Samstag kaum ein Stehplatz mehr frei. Prior Benedikt Hau entzündete die Osterkerze draußen am Feuer und trug das Licht in die dunkle Kirche. Pater Johannes Schurm hielt einmal mehr einen beeindruckenden Gottesdienst und erhielt am Ende sogar Beifall von den Besucherinnen und Besuchern.

Das Osterlicht wird in der Kirche St. Augustin unter den Besuchern weitergereicht. Foto: Winfried Rein

Das Osterlob zu Ehren Christus' als Licht der Welt (Exsultet) sang in der Pfarrkirche St. Peter wieder eindringlich Malermeister Manfred Obermeier. Beim Gottesdienst am Ostermorgen in der Peterskirche erklang das "Gloria" von Chor und Orchester bis hinaus in die Altstadt. Von der "unsterblichen Hoffnung" sprach Pfarrer Dominic Leutgäb. Jesus ist gekreuzigt worden und ist dann auferstanden. Aus einer schlechten Nachricht sei eine gute geworden, sagte der Pfarrer, "das schlägt in der ganzen Welt durch".

Pfarrer Dominic Leutgäb hielt den Festgottesdienst in der österlich geschmückten Neuburger Peterskirche. Foto: Winfried Rein

Ostermontag in Neuburg: Kirchgänger und Ausflügler treibt es nach draußen

Es könne auch im Leben aus einer düsteren Lage wieder Hoffnung entstehen. "Gott ist größer als der Tod." Wer diese Botschaft erkenne und weitererzähle, der gebe seinem Leben Sinn und Zuversicht, bekräftigte Pfarrer Dominic Leutgäb. Für Ruhestandspfarrer Vitus Wengert "ist der Tod kein Absturz ins Uferlose, sondern nur ein Hinübergehen ins Leben".

Vor der Kirche St. Augustin verbrennt Annemarie Gerstmeir die alten Palmbüschel. Ihre Asche wird bis zum Aschermittwoch 2024 aufbewahrt. Foto: Winfried Rein

Die Auferstehung von Gottes Sohn bestimmt auch den Emmausgang am Morgen des Ostermontags. Eine Schar Gläubiger ging um 7 Uhr früh vom Studienseminar in die Altstadt und empfand die Begegnung zweier Jünger mit dem auferstandenen Jesus nach. Im Laufe des Vormittags vertrieb die Sonne die Kälte und bescherte angenehmes Ausflugswetter. Familien und Radfahrer schwärmten aus, manche wählten die Gartentage in Grünau als Ziel.

Die Osterkörbchen sind gefüllt, das Ostereiersuchen nach dem Kirchgang war erfolgreich. Foto: Winfried Rein

Ostern ist ein Familienfest und dazu gehört in der Regel gutes Essen. Geweihte Speisen wie Eier, Schinken und Osterbrot bringen die Kirchgänger mit nach Hause. Mittags füllten sich die Lokale in der Neuburger Innenstadt. In der "Rennbahn" teilte Geschäftsführerin Kerstin Winkler die Besuche zeitlich gestaffelt auf. Es gab unter anderem geschmorte Lammhaxe und Lammhüfte mit Bärlauchsoße. "Nach einer Zeit der Entbehrungen läuft es in der Gastronomie wieder besser", berichtete die Geschäftsführerin.

Bedienung Elena servierte Lammbraten in der „Rennbahn“. Die Lokale waren an Ostern stark besucht. Foto: Winfried Rein

In der Hofkirche in Neuburg wird am Ostersonntag eine Schülerin getauft

Die Neuburger Polizei meldete an den Feiertagen so gut wie keine Vorfälle. Für die Nacht am Karsamstag standen zehn Osterfeuer auf der Meldeliste, darunter allein fünf in der Gemeinde Ehekirchen. Äste und Holzstapel brannten zum Beispiel in Seiboldsdorf, Dinkelshausen, Weidorf, Leidling, Rohrenfels und Oberhausen. Weithin sichtbar auf der Südumgehung leuchtete anfangs das Osterfeuer von Sehensand. Der örtliche Schützenverein Enzian und die Feuerwehr organisierten das Brauchtum, schenkten Getränke aus, verkauften Steaksemmeln und Bratwürstl. Jung und Alt aus der Gemeinde und auch aus der Stadt kamen zum Treffpunkt. "Solche Abende stärken den Zusammenhalt", fanden Erich Behr (Heinrichsheim) und Fritz Goschenhofer (Feldkirchen) als Teilnehmer.

Ostern feiern die Christen eine Woche nach dem ersten Vollmond im Frühling. Neben dem Feuer verbindet sich auch das Wasser symbolisch mit dem höchsten Kirchenfest. Ostern erneuert die Taufe. Hannah Märtl erlebte das Sakrament am Sonntag in der Hofkirche, begleitet von Familie, Gitarren und Kindergesang. Diese besondere Taufe erklärte Stadtpfarrer Herbert Kohler allen Kindern. Sie legten ihre brennenden Kerzen am leeren Kreuz ab, danach zog der Pfarrer mit ihnen und der getauften Schülerin durch die Hofkirche.