„Passable Vernunftehe“: Landkreis feiert 50. Geburtstag

Plus Der Kreis Neuburg verlor 1972 seine Selbstständigkeit und ging in die „Zwangsehe“ mit Schrobenhausen. Roland Weigert und Peter von der Grün sehen „Identität und Einheit“, Horst Seehofer eine „Erfolgsgeschichte“.

Wenn man Politiker fragt, dann sprechen sie von einer „Erfolgsgeschichte“. Am Anfang hat es aber nicht so recht gepasst, als Neuburg und Schrobenhausen – mit dem Donaumoos dazwischen – zum 1. Juli 1972 zusammengelegt worden sind.