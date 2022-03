Neuburg-Schrobenhausen

18:30 Uhr

Pfarrgemeinderatswahlen: So wurde im Raum Neuburg gewählt

In 1000 Pfarreien des Bistums Augsburg ist am Sonntag gewählt worden, unter anderem auch in St. Georg in Neuburg-Ried.

Plus Das Interesse an den Pfarrgemeinderatswahlen in der Diözese Augsburg ist erneut gesunken. Vor allem in den Städten ist die Beteiligung sehr niedrig.

Von Winfried Rein

Am Sonntag wurden in den über tausend katholischen Pfarrgemeinden der Diözese Augsburg die neuen Pfarrgemeinderäte gewählt. Sie fungieren in den nächsten vier Jahren in seelsorglichen Fragen als Beratungsgremium für ihren Ortspfarrer und sollen sich als Organ des Laienapostolats in gesellschaftlich bedeutsamen Fragen als engagierte Christen zu Wort melden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .