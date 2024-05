Pflegegrad: Wie er ermittelt wird und was auf Betroffene und Angehörige zukommt

Der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen erklärt, wie eine Pflegebegutachtung durch den Medizinischen Dienst abläuft und was für Betroffene und Angehörige wichtig ist.

Viele Personen, die einen Pflegegrad beantragt haben, stellen sich die Frage, was bei der Pflegebegutachtung auf sie zukommt und wie diese abläuft. Bei der Pflegebegutachtung ermittelt der Medizinische Dienst den Grad der Pflegebedürftigkeit. Es gibt einige Punkte, die dabei beachtet werden können.

Der Medizinische Dienst kündigt sich meist eine Woche im Voraus schriftlich zum Pflegebegutachtungstermin an. Er sendet den Begutachtungstermin und einen Fragebogen, welcher noch vor der Begutachtung ausgefüllt werden sollte. Außerdem ist es ratsam, einen aktuellen Medikamentenplan, Arztbefunde sowie Krankenhaus- und Rehaberichte, falls vorhanden, bereitzulegen.

Das Gespräch mit der Pflegefachkraft des Medizinischen Dienstes dauert etwa eine Stunde und findet mit der pflegebedürftigen Person und wenn möglich den Angehörigen beziehungsweise der Pflegeperson statt. Bei Höherstufungsanträgen des Pflegegrads erfolgt die Begutachtung derzeit meist aktenlagig oder per Telefoninterview. Der Medizinische Dienst sendet dabei einen Fragebogen an die antragstellende Person und dieser sollte ausgefüllt an den zurückgesendet werden. Bei Rückfragen setzt sich der Medizinische Dienst dann telefonisch mit der pflegebedürftigen Person in Verbindung.

Medizinischer Dienst entscheidet nach Besuch und Gespräch über Pflegegrad

Die Ergebnisse werden dann in einem Gutachten zusammengefasst. Dieses schickt der Medizinische Dienst an die entsprechende Pflegekasse, da diese die Entscheidung über den Grad der Pflegebedürftigkeit trifft. Den Bescheid der Pflegekasse und das Gutachten des Medizinischen Dienstes erhält die antragsstellende Person etwa zwei bis drei Wochen nach dem Begutachtungstermin. Die Pflegekasse muss innerhalb von 25 Werktagen entscheiden, ob ein Pflegegrad vorliegt und wenn ja, wie hoch dieser ist.

Zum Thema Pflegegrad, Pflegebegutachtung und Widerspruch findet am Mittwoch, 12. Juni, um 17 Uhr im Mehrzweckraum der Geriatrie, Bahnhofstraße 107 in Neuburg, ein Vortrag vom Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen statt. Bei Fragen zur Pflegebegutachtung oder zur Vorbereitung auf die Pflegebegutachtung hilft jederzeit der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08431/57547 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de weiter. (AZ)