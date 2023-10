Poker ums Ministeramt: FW-Wahlsieger Roland Weigert hat sich verrechnet

Plus Weigert glaubte sich mit dem Überraschungssieg beim Direktmandat sicher am Kabinettstisch. Daraus wurde nichts. Hat er zu hoch gepokert? Eine Analyse.

Es liegen nur wenige Stunden zwischen gespannter Erwartung und bitterer Enttäuschung. Am Donnerstagmorgen ist Roland Weigert auf dem Weg nach München und noch guter Hoffnung, dass sein Chef Hubert Aiwanger ihn zum Minister in der neuen Staatsregierung macht. Er ist überzeugt, dass die Freien Wähler nicht ignorieren können, dass er als einziger neben Aiwanger das Direktmandat errungen hat. Er dachte, das ist die Währung, die zählt. Doch schon mittags war er eines Besseren belehrt. Kein Ministerposten - und auch kein Staatssekretär-Amt mehr. Der Wahlsieger Weigert hat verloren.

Doch Weigert gibt sich keine Blöße. "Ich bin nicht enttäuscht", sagt er, ganz Politprofi kurz nach der FW-Fraktionssitzung im Landtag, in der die Personalien offiziell besprochen wurden. Da ist die Nachricht schon zwei Stunden alt, denn sie war natürlich schon vorab durchgesickert. Erst wurde gemeldet, dass die Freien Wähler tatsächlich ein viertes Ministerium erhalten, das Digitalministerium. Ein Ressort, das Weigert sicher getaugt hätte.