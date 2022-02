Politischer Aschermittwoch fällt im Landkreis erneut aus

Coronabedingt können die Veranstaltungen in Karlshuld und Weichering wieder nicht stattfinden. Die CSU kündigt für 2023 eine neue Location und ein neues Programm an.

Zum zweiten Mal in Folge findet pandemiebedingt kein politischer Aschermittwoch im Landkreis statt. Während die CSU auf Landesebene gerade über eine mögliche Hybridlösung diskutiert – dabei käme ein Teil der Besucher in der Dreiländerhalle in Passau zusammen, die anderen würden online zugeschaltet werden – hat sich der Karlshulder Ortsverein als Veranstalter des traditionsreichen Treffens dazu entschlossen, noch ein weiteres Jahr zu pausieren. „Die nach wie vor angespannte Coronalage lässt nicht erwarten, dass wir in drei Wochen mit weit mehr als hundert Leuten zusammenkommen können“, so CSU-Kreisvorsitzender Matthias Enghuber zur aktuellen Situation. Auch die SPD lässt dieses Jahr noch einmal ihre Veranstaltung im Gasthaus Vogelsang in Weichering ausfallen.

Nachdem das Scharfe Eck in Karlshuld als Veranstaltungsort für die CSU nicht mehr zur Verfügung steht, musste sich die Partei auf die Suche nach einer neuen Location machen. Fündig geworden sind sie erneut in der Gemeinde Karlshuld – wo genau, das will Kreisvorsitzender Matthias Enghuber noch nicht verraten. Nur so viel: Die Suche sei nicht einfach gewesen, weil es mittlerweile immer weniger Gastwirtschaften gebe, die Platz für 100 Gäste und mehr bieten.

Der Politische Aschermittwoch der CSU bleibt in Karlshuld

Den Neustart nach der Corona-Zwangspause will die CSU auch nutzen, um ihrem Programm einen frischen Anstrich zu verleihen. Der bisherige Programmablauf aus Musik, Einmarsch, Begrüßung, Rede, Musik und Verabschiedung sei überdacht worden. „Wir wollen den Fokus nicht mehr nur auf die Rede richten, das wollen die Leute auch nicht mehr“, sagt Matthias Enghuber. Stattdessen soll der Politische Aschermittwoch mehr zu einer Begegnung untereinander werden. Auch der Gastredner, meist hochkarätige Vertreter aus der Landes- und Bundespolitik, solle künftig auch mit den Besuchern sprechen – und nicht nur vor ihnen.

Was die CSU nächstes Jahr umsetzen will, habe die SPD bereits vollzogen, betont Kreisvorsitzender Werner Widuckel. „Dass der Matador vorneweg einmarschiert und dann seine Rede hält, das machen wir schon lange nicht mehr.“ Statt einer Blaskapelle spielt bei der SPD mittlerweile eine Jazzband, statt einer Rede lauschen die Gäste einem Talk. Ist die SPD also der CSU voraus? Widuckel lacht. Zumindest auf dem Politischen Aschermittwochs-Parkett scheint das der Fall zu sein.