Polizei im Landkreis zieht Bilanz: 2021 wieder mehr Unfälle mit Pedelecs

Die Verkehrsunfälle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bleiben weiter rückläufig. In der Pandemie waren die Zahlen bereits 2020 deutlich zurückgegangen, dieser Trend hat sich 2021 bestätigt. Bei fünf Todesopfern, 4,7 Millionen Euro Gesamtschaden und allein rund 1000 Wildunfällen kann man allerdings nicht von einer guten Bilanz sprechen.