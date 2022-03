Probealarm im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Am kommenden Samstag, 2. April, findet im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wieder ein Probealarm statt.

Am Samstag, 2. April, findet in allen Gemeinden im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ein Probealarm der Sirenenanlagen statt. Um 11.30 Uhr ertönt ein zweimal unterbrochener Dauerton von einer Minute, der so genannte Feueralarm. Mit dem Probealarm, der von der Integrierten Leitstelle Ingolstadt ausgelöst wird, wird die Funktionsfähigkeit der Sirenen und Meldeempfänger der Feuerwehren überprüft, teilt das Landrat.

Gleichzeitig wird durch das Landratsamt die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA, ausgelöst. Weitere Informationen erhalten Interessierte auch im Internetangebot des Kreisfeuerwehrverbands Neuburg-Schrobenhausen auf www.feuerwehrndsob.de. (nr)