Neuburg-Schrobenhausen

18:00 Uhr

Ramadama-Aktionen im Landkreis: Umstrittene Regeln sind vom Tisch

Plus Die Regelungen der Landkreisbetriebe zum Müllsammeln in der Natur werden vollumfänglich zurückgenommen. Trotzdem bleibt ein Imageschaden.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Am Dienstag um 17.22 Uhr kam die offizielle Entwarnung. In einer Rundmail an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis teilte Mathilde Hagl kurz und knapp mit, dass die Ramadama-Aktionen in den Gemeinden unverändert bleiben. "die [...] vorgestellte Richtlinie der Landkreisbetriebe findet keine Anwendung", schrieb die Werkleiterin und entschuldigte sich gleichzeitig für den Versand der Unterlagen an einzelne Vereine, der auf einem "hausinternen Missverständnis innerhalb der Landkreisbetriebe" beruhte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen