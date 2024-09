Regionale Klinikfusion: Kartellamt blockiert, Minister sollen helfen

Die kommunalen Krankenhäuser in der Region 10 streben weiterhin einen großen Zusammenschluss an und wollen sich dabei nicht von den Bestimmungen des Kartellamts aufhalten lassen. Was sich gesetzlich nicht umsetzen lässt, soll jetzt auf politischer Ebene entschieden werden. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach und Ministerpräsident Markus Söder wurden bereits um Unterstützung bei der angestrebten Klinikfusion in der Region gebeten, jetzt werden auch Robert Habeck und Karl Lauterbach eingeschaltet.

Claudia Stegmann