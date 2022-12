Neuburg-Schrobenhausen

06:00 Uhr

Roland Weigert ist der Türöffner für die bayerische Wirtschaft

Auch wenn Staatssekretär Roland Weigert auf der ganzen Welt unterwegs ist, vergisst er seine Heimat nicht und schaut auch bei der heimischen Wirtschaft vorbei. So besuchte er in diesem Jahr zum Beispiel die Südstärke in Schrobenhausen und traf dort Geschäftsführer Stefan Dick.

Plus Als Staatssekretär ist Roland Weigert an vielen Fronten gefordert. Aber „meine Heimat ist hier im Donaumoos im Herzen des Landkreises.“

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Slowakei, Frankreich, Spanien, Kolumbien, Saudi-Arabien, Mexiko.... Für Bayern ist Roland Weigert als Staatssekretär in der Welt unterwegs. Das liegt mit an der Aufgabenverteilung, die er mit seinem Minister Hubert Aiwanger pflegt. Während sich der Wirtschaftsminister als Agraringenieur um die Landesentwicklung und technische Themen wie Energie kümmert, ist der Ökonom Weigert für Grundsätze der Wirtschaftspolitik und für den Außenhandel verantwortlich. Und für Technologie und Energie interessiert sich der Altlandrat in Neuburg-Schrobenhausen auch, wie er noch erzählen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen