Schafkopf, Theater und Leonhardiritt: Das ist am Wochenende los

Am Wochenende vom 3. bis 5. November sind in Neuburg und Umgebung wieder allerlei Veranstaltungen geboten. Es geht um Kunst, Musik und eine besondere Tradition.

Auch wenn man es sich im Herbst oft am liebsten in den eigenen vier Wänden gemütlich macht - am Wochenende vom 3. bis 5. November lohnt es sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, vor die Tür zu gehen. Hier einige Tipps zu Veranstaltungen in den kommenden Tagen.

Das Wochenende beginnt kreativ: Am Freitag findet in Neuburg um 17 Uhr die Vernissage zur Kunstausstellung "Mein Garten Teil 2" von Stadtteilbewohnerin Gülcin Yildiz im Bürgerhaus Ostend statt.

Aber auch Theaterfreunde kommen am Wochenende auf ihre Kosten.

Im Karlshulder Ortsteil Grasheim führt die Theatergruppe Dö Birkastoana am Freitag, Samstag und Sonntag den Dreiakter "Paul in der Krise " von Toni Lauerer auf. Die Vorstellung beginnt jeweils um 19.30 Uhr im Gartensaal des Gasthauses Karmann .

In Neuburg-Rödenhof findet am Samstag unter dem Titel "Glaub's oder glaub's ned" eine Theateraufführung der Neuburger Woazenbuam statt. Sie beginnt um 19 Uhr im Sporthotel Dünstl.

Diese Konzerte finden am Wochenende in Neuburg statt

Besonders groß ist das musikalische Angebot am Wochenende.

Im Birdland Jazzclub in Neuburg spielt am Freitag ab 20.30 Uhr Basement Research . Am Samstag ist ein Piano Solo von Benny Green ab 20.30 Uhr zu hören.

"Wahlgesänge" - ein Klavierkabarett mit William Wahl - gibt es am Samstag um 20 Uhr im Haus der Maschinenringe in Neuburg.

Thomas Kiemle (Gitarre) und Dieter Kandler (Schlagzeug) treten am Samstag um 20 Uhr in der Neuburger Drogerie auf.

Das Angebot an Veranstaltungen in Neuburg und Umgebung ist bunt

Darüber hinaus finden aber auch noch andere Veranstaltungen am Wochenende in der Region statt.