Schneeglätte sorgte für mehrere Unfälle

Als am Freitagnachmittag der Schneefall einsetzte, dauerte es nicht lange und es kam in kurzer Zeit zu mehreren Unfällen. Bei allen blieb es Gott sei Dank beim Sachschaden.

Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Schneeglätte ereigneten sich am Freitagnachmittag im Neuburger und Schrobenhausener Bereich. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei allerdings nur Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Die erste Meldung bei der PI Neuburg ging um 15.25 Uhr ein. Auf der Staatsstraße 2035 zwischen Rohrenfels und Neuburg war es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 32-jähriger Mann aus dem Raum Zusmarshausen war aufgrund Glätte einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Nach einem Unfall auf der B 16 bei Neuburg kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen

Nur wenige Minuten später baute eine 37-Jährige mit ihrem Auto einen Unfall. Die Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war auf der Bundesstraße 16 von Donauwörth kommend in Fahrtrichtung Ingolstadt unterwegs. Bei Neuburg kam sie nach einem Bremsmanöver auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und rutschte mit dem Pkw die Böschung hinunter. Das Fahrzeug musste anschließend geborgen werden. Dabei kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Gegen 16.15 Uhr ereignete sich der nächste Unfall. Zu der Zeit befuhr ein 28-jähriger Mann aus Ingolstadt die Ortsverbindungsstraße zwischen Burgmannshofen und Kienberg. Während eines Abbiegevorgangs kam der Mann mit seinem Auto auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und rutschte in einen Telefonverteilerkasten sowie in einen angrenzenden Gartenzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Mit Einsetzen des Schneefalls am Freitag ab 15 Uhr kam es auch im Bereich der PI Schrobenhausen innerhalb kürzester Zeit zu insgesamt neun Verkehrsunfällen bei Schrobenhausen, Gachenbach und Waidhofen. In fünf Fällen kam es hierbei zum Auffahrunfall. Dabei wurde niemand verletzt. In den anderen vier Fällen kamen die jeweiligen Verkehrsteilnehmer allein beteiligt von der Fahrbahn ab. Zwei Autos überschlugen sich hierbei, aber auch hier hatten die Fahrer Glück im Unglück. (AZ)